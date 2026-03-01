気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞あなたがいるだけで、周りまでキラキラと輝くような時期です。いいことが次々と巡ってきて、笑顔の時間が増えるからかもしれません。遠慮せずに、自分が主役だと思って行動してみましょう。思わぬ