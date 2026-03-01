「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・富士の手工芸品店『林ショップ』です。民藝をベースに手繰り寄せられたモノたちの宝箱祖母が好きだった民藝などに囲まれて育ったという店主の林さん。歴史ある「きくち民芸店」の跡地で、その思いを受け継ぐ形で『林ショップ』をスタートして15年。店には「自分が良いと思えるもの」を置く。『