三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは2月28日、自身のInstagramを更新。バンダナを頭に巻いた自撮りショットやØMIとのツーショットを披露しました。【写真】岩田剛典、バンダナ＆カラコン姿！「バンダナは反則なんよ〜」岩田さんは、黒いバンダナを頭に巻き、腕をむき出しにした衣装の自撮りショットやØMIさんと仲良くドリンクを飲むツーショットなど、9枚の写真を投稿しています。コメントでは「バンダナ良過ぎる」