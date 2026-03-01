アメリカのトランプ大統領は日本時間2月28日午後行われたアメリカとイスラエルによる共同の軍事作戦で、イランの最高指導者・ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。イラン国営メディアも日本時間1日午前、死亡を発表しました。トランプ大統領は1日朝、「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイ師が死亡した」と自身のSNSで発表しました。さらに、イラン側に対し報復攻撃をやめるよう促すと同時に、イラン側の対応次第では攻撃を