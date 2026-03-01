【ソウル共同】韓国の李在明大統領は1日、首都ソウルで開かれた「三・一独立運動」の記念式典で演説し「厳しい国際情勢に直面する今こそ、韓日両国が現実に対応し未来を共に切り開いていくべき時だ」と述べ、日本との関係発展に期待を示した。李氏は首脳の相互往来「シャトル外交」を継続する考えを示し「両国の国民が関係発展の効果を体感できるよう、積極的に支援する」と強調。良好な関係を築くため日本政府も「応えてくれ