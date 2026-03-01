将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が激突する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第3局が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で行われている。注目の一戦は、藤井棋王の先手で角換わりの出だしとなった。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第3局（生中継中）両者1勝1敗のタイで迎えた注目のシリーズ第3戦。新潟市を舞台に争われている本局は、後手の増田八段が繊細な駆け引き