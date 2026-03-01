◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンでラストランに臨んだ細田あい選手(30歳、エディオン)は、全体10位の2時間3分39秒で笑顔のフィニッシュ。インタビューでは涙ながらに思いを語りました。2024年のパリオリンピックは、補欠に終わった細田選手。悔しさを同年9月のベルリンマラソンでぶつけ、2時間20分31秒(現在日本歴代8位)のタイムを出しました。しかし、東京世界選手権の代表選考を兼ね