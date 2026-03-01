BTSの復帰舞台となる光化門広場公演が21日に迫る中、ソウル警察が、野宿対策に出た。韓国メディアのソウル経済は1日「世界から集まるファン対策。夜通しの野宿に警察が頭を悩ましている」と報じた。BTSは、20日に復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、翌21日にソウル中心部の光化門広場で復帰コンサートを開く。無料公演で、抽選による約1万5000席は入手困難なプラチナチケットとなることが見込まれる。しかし公演が広場