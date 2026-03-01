子育て中は、送迎・家事・看病・行事対応などで毎日が回りにくくなり、「この状況で働ける？」「周りは共働きばかりに見えるけれど、うちは少数派？」と不安になる方もいるでしょう。さらに、就業の状況が変わると保育料や税・社会保険の負担、将来の年金見込みまで連動し、暮らしの余力に差が出ます。 そこで本記事では、公的統計の最新データから“子育て世帯で母が働いていない（専業主婦に近い）”家庭がどれくらい