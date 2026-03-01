ドイツ１部リーグは２月２８日、第２４節が各地で行われた。＊＊＊ドイツでプレーする日本代表勢が、３月の欧州遠征・スコットランド戦、イングランド戦に向けてアピールした。マインツのＭＦ佐野海舟は敵地のレーバークーゼン戦にフル出場した。試合は１―１で引き分けた。遠藤航の招集外が確実視される中、主軸ボランチ候補の２５歳は開幕から全２４試合でフル出場している。ブレーメンのＤＦ菅原由勢も２―０で