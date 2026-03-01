俳優の杉浦太陽が、家族ショットをアップした。杉浦は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「休日の癒し」とつづり、元「モーニング娘。」でタレントの妻・辻希美と次女の夢空（ゆめあ）ちゃんとの自撮り３ショットを公開。２枚目には、夢空ちゃんを抱っこし、笑顔がはじける２ショットを公開した。杉浦は、２００７年６月に「元モーニング娘。」辻希美と結婚し、同年１１月に長女でモデル・希空が誕生。１０年に長男、