自動車Ｆ１シリーズを統括するフォーミュラ・ワン・マネジメント（ＦＯＭ）は１日、２０２６年シーズンの開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）を予定通り８日に開催すると発表した。２月２８日に発生した米国とイスラエルによるイランへの大規模攻撃を受け、中東の空域閉鎖が物流に混乱を招いているが、現時点で日程に変更はないとしている。中東地域の空港閉鎖により、欧州からメルボルンへ向かう数百人のチーム関係者