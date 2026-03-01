3月3日(火)の夜に「皆既月食」が起こります。月は東の空で18時50分に欠け始め、20時04分に皆既食となります。皆既食になると、月は「赤銅色(しゃくどういろ)」と呼ばれる赤黒い色に見えます。3日(火)は、広く雨が降りますが、沖縄や九州、四国、東北や北海道の日本海側では「皆既月食」を見られる所がありそうです。3月3日(火)の夜は「皆既月食」3月3日(火)の夜に「皆既月食」が起こります。今回の月食は、晴れていれば、日本全国