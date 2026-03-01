俳優の萩原利久が、２７歳の誕生日を報告した。２８日に２７歳の誕生日を迎えた萩原はこの日、自身のインスタグラムを更新。「２７歳になりました。とっても楽しい２６歳でした。誕生日っぽい写真なかったので、困ってる自分載せときます。」とつづり、金髪ヘアで頭を抱える自身のショットをアップした。この投稿にファンからは「写真のチョイスがらしさ全開ですね」「誕生日っぽい写真なくて困ってる写真見せてくれるの最高