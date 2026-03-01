ハンバーグのまち・浜松をさらに盛り上げようと、市内5つの老舗店舗が連携した初の「浜松ハンバーグフェア」が開催されています。このイベントは、総務省の家計調査で浜松市のハンバーグ消費額が4年連続で全国トップ3にランクインしたことから、「ハンバーグのまち」として広くPRするものです。フェアに参加しているのは市内5つの店舗で、このうち「洋食屋みさくぼ」では1日15食限定で人気の煮込みハンバ&