国の重要文化財に指定されている山形県山形市の旧県庁「文翔館」で、文翔館が建築されるまでの経緯や歴史を振り返る展示会が開かれています。この展示会は大正5年・1916年に山形県庁として建てられた現在の「文翔館」について、建築に至る経緯やこれまでの歴史などを知ってもらおうと開かれているものです。明治44年・1911年の山形市の大火で木造だった県庁が全焼したことから、再建にあたっては木で造るか石で造るか激しい議論が