3008、2008とスペックが異なる3008、2008と続いたプジョー（ステランティス）の1.2L直列3気筒ターボのマイルドハイブリッドエンジン搭載車シリーズ、3台目は『プジョー208GTハイブリッド』である。【画像】ビジュアルだけで選ぶ理由になる！プジョー208GTハイブリッド全43枚実はこの208、2台とはエンジンスペックが異なっている。そこで3台の数値を改めて確認しておきたい。今回の取材車は『プジョー208GTハイブリッド』。