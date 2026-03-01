丸美屋から発売されている｢とり釜めしの素｣を使ったことはありますか。今回は、｢とり釜めしの素｣を使ってアレンジ料理に挑戦してみました。炊飯器に必要な材料をいれて炊くだけなので、とっても簡単なのにインパクトのあるメニューが完成します。実際に作ってみたので紹介していきます。時間がない日も、炊飯器1台でできるので、ぜひ参考にしてみてください。 とり釜めしの素 丸美屋から発売されている｢とり釜めしの素｣