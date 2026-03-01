富山湾の春の風物詩、ホタルイカ漁がけさ解禁されました。滑川漁港では初日の水揚げが、記録が残っている2008年以降で2番目に少なくなりました。滑川漁港では午前3時ごろ、漁船3隻がおよそ1.5キロ沖合に仕掛けた定置網に向けて出発しました。漁師たちが網を引き上げていくと、青白く光るホタルイカが姿を現しました。しかし、海水温が高い日が続いていたことなどが影響し、網にかかっていたのは大半がマイワシで、ホタルイカの水揚