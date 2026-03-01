スポーツ用品メーカー「エスエスケイ（ＳＳＫ）」は１日、世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）との公式サプライヤー契約を２０３３年まで更新したと発表した。２７年と３１年のプレミア１２や２８年ロサンゼルス五輪の予選大会、Ｕ−２３以下各年代や女子のＷ杯など、ＷＢＳＣ主催の国際大会で公式試合球と審判用具を供給する。同社の佐々木恭一社長は「ＳＳＫは『Ｂａｓｅｂａｌｌ，ｉｔ’ｓｏｕｒｇａｍｅ』をブラン