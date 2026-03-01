1日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した自民党の斎藤元経産相は、ホルムズ海峡が封鎖された場合の国民生活への影響に懸念を示しました。自民・斎藤健元経産相：封鎖されたと言われているが、こうなるとエネルギーへの影響とか、もしかしたら金融市場にも影響出るかもしれない。それが国民の生活、物価に跳ね返るかもしれない。斎藤氏は「情勢を注視しながら対応していく必要が出てきた」と指摘し、今回の攻撃について