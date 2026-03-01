「内気循環」にするか「外気導入」にするか…どっちが良いの？ドライブ中にエアコンを使用する際、空調の設定を「内気循環」にするか「外気導入」にするか迷うことはないでしょうか。度々、ユーザーからは「内気と外気の使い分けがわからない」などの声を聞きます。【画像】アツい！ これが「すぐに車内を冷やす」方法です。画像を見る！（20枚）そんななか、JAF（日本自動車連盟）がSNSで公開した、空調設定に関する検証結