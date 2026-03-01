私はリコ（40代）。旦那のタカオミ（40代）は結婚当初マザコンでした。実家のそばに住みたいと言うし、頻繁に実家に帰るし。私も最初は旦那の意見を優先させていましたが、子どもが生まれてからは強くなったような気がします。「マザコンがすぎるんじゃない？」、「妹のアユミさんの方が可愛がられているのに、私たちがそこまでする必要がある？」そう言い続けていると、気まずくなったのかあまり実家に帰らないようになったのです