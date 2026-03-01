全米ゴルフ協会（USGA）は2月28日、ニューヨークで開催した年次総会で、「全米アマチュア選手権」と「全米ジュニアアマチュア選手権」の優勝者に授与するメダルとトロフィーを改称すると発表した。いずれもタイガー・ウッズ（米国）の名が冠される。【写真】ジャンボ尾崎と握手をかわすタイガー8月10〜16日にペンシルベニア州メリオンGCで行われる全米アマの優勝者には『タイガー・ウッズメダル』を授与。7月20〜25日に同州ソーコ