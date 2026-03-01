2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。世界で活躍する山下美夢有や西郷真央のダウンスイングは『つかまる姿勢』になっているという。その真相を聞いた。【連続写真】ダウンで上体が右を向き、左で踏み込む山下と西郷のドライバースイング◇◇◇ゴルフは飛ばすのではなく、狙ったところにボールを止めるスポーツです