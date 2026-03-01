◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、“山の名探偵”の異名を取る工藤慎作（21＝早大）が初のフルマラソンに臨み、2時間7分34秒の20位、日本人では5位に入った。「2時間9分以内で日本人6位以内」の条件を満たし、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した