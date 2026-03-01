自民党の鈴木俊一幹事長自民党の鈴木俊一幹事長は1日のNHK番組で、米国などによるイラン攻撃に関し「核開発についてのイランの態度もあったので、一概に非難できない」と述べた。中道改革連合の階猛幹事長は「国際法に抵触する事態を招きかねない」と指摘し、早期収拾を図るべきだと主張した。鈴木氏は攻撃を巡り、日本が原油輸入の大半を中東に依存している現状を踏まえ「経済や国民生活にも大きな影響を与える」と懸念を表明