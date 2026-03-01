テヘランで大統領選決選投票の投票を終えた後、演説を行うハメネイ師=2024年7月5日/Vahid Salemi/AP（CNN）イラン国営メディアの報道によれば、最高指導者ハメネイ師は首都テヘランにある邸宅の敷地内で死亡した。国営ファルス通信によると、ハメネイ師は28日未明に攻撃を受けた際、「自宅にある執務室」で「職務を遂行中」に死亡したという。欧州エアバスが提供した衛星画像には、攻撃後にハメネイ師の邸宅の敷地から黒煙が立ち上