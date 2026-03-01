女優剛力彩芽（33）が2月28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。トレードマークのショートカットについて話した。ブレークのきっかけについて剛力は「18歳の時に髪の毛をショートカットにして、決まったドラマ」と、11年放送のフジテレビ系ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」を上げた。「それまでは（髪の長さが）腰まであったので。めちゃめちゃ長かったんです