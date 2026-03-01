任期満了に伴う金沢市長選挙と輪島市長選挙が告示されました。金沢市長選挙は現職と新人あわせて4人が立候補し、選挙戦に入っています。金沢市長選挙に立候補したのは届け出順に前・県議会議員で新人の田中 敬人 候補。市民団体代表委員で新人の中内 晃子 候補。旧統一教会元会長で新人の徳野 英治 候補。再選を目指す現職の村山 卓 候補の4人です。すでに選挙戦に入っており各候補は金沢市内で第一声を放ちました。一方、輪島市長