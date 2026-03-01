高市総理が28日に県内入りし、金沢市内の演説で地域経済の成長と活性化などを訴えました。知事選挙の応援のため、県内入りした高市総理。強い地域経済の実現と経済成長の重要性を訴えました。■高市総理「石川県にはそのすばらしい技術の種がいっぱいある。その成長の種が県内にいっぱいあるんですからこれを花開かせて経済をもっと元気にして、ここで子供たちもいい教育を受けて、そしてここで働いて、そして年を重ねていっても、