【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの中村江里子が2月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めての家族3人旅の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「初めての家族3人旅」フランス人夫顔出し◆中村江里子、初めての家族3人旅中村は「初めての家族3人旅」とつづり、夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏、そして娘と共にカートに乗って移動する様子を公開。