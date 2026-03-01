【モデルプレス＝2026/03/01】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア・KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、自身初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITIONReBELiUM＠SHIBUYA』（レイア ナカムラ ファーストエキシビジョン リベリウム アットシブヤ）を4月3日より開催決定。ジュニアで個展を開催するのは、中村が初となる。【写真】STARTOジュニアが描いた圧巻のキャンバス作品◆中村嶺亜、自身初の個展開催幼少期から油絵を学び