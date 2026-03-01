吉本新喜劇の森田まりこさん（45）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手そっくりのショットを披露した。「りくりゅうのお二人 美しく、神々しかったです」森田さんは「日本選手団の皆様 たくさんの感動をありがとうございました」といい、三浦選手のモノマネをしたショットを5枚投稿。「何度も涙が出ました」「そして、り