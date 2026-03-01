◆フランス１部▽第２４節ルアーブル０―１パリＳＧ（２月２８日）フランス１部ルアーブルの日本代表ＤＦ瀬古歩夢は肋骨の負傷から約１か月ぶりに復帰した。ホームで行われた強豪パリＳＧにフル出場した。チームは０―１で敗れたが、約１か月ぶりにピッチに立ち、順調な回復ぶりを示した。日本代表は今月下旬にスコットランド、イングランドと対戦する欧州遠征を控えている。南野拓実や久保建英、遠藤航ら主力にけが人が続