爆笑問題の田中裕二が１日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。２月１７日に５６歳で亡くなったＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんを偲んだ。相方の太田光とともに１９９８年から２年間にわたってＮＨＫの音楽番組「ポップジャム」で司会を務めた田中は「我々がポップジャムやっていたときに、まさにＬＵＮＡＳＥＡ、ＧＬＡＹ、Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ（ラルクアンシエル）…このへんが毎回出てもらったんですが