女性アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（40）が1日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を報告した。「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と報告。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」とつづった。妊娠9カ月のマタニティーフォトも披露。「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めていこうと思っ