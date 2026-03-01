■これまでのあらすじ流行りのシールを知らなかった妻。娘に聞いてみたところ、娘は知ってはいるが興味がない様子。でも本当は欲しいのに我慢してる？ そんなある日、ママ友・亜紀がストックしているシールをくれると言ってきた。一度は受け取るも代わりにおねだりをされたのでいらないと断ると…？亜紀さんはわざとらしく子どもたちにシールを配り、わざとうちの娘にだけは「ダ〜メ」と言って仲間はずれにしていました。私が彼女