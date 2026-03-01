【明治安田J2・J3百年構想リーグ】ジュビロ磐田 0−0（PK5−3） 福島ユナイテッドFC（2月28日／ヤマハスタジアム）【映像】弾ける笑顔で「パネンカ」ジュビロ磐田のホームゲームに舞い降りた17歳アイドルが、驚きのキックと弾ける笑顔でファンを虜にした。「モーニング娘。'26」のメンバーである弓桁朱琴さんが、試合前のキックインセレモニーで披露した“パネンカ風”の一撃が話題を呼んでいる。2月28日に行われた明治安田J2