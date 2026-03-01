◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前、42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子では前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。同タイムでジョフリー・トロイティチ（25＝ケニア）が2位。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。日本人選手では、13位の鈴木健吾（横浜市陸協）2時間6分09