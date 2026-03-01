バイエルンの伊藤洋輝が練習中に負傷した。クラブの発表によれば、右ハムストリングの肉離れで、当面の間、欠場を余儀なくされるという。26歳の日本代表DFはバイエルンに加入以降、中足骨骨折に苦しみ、１年目はほとんど試合に出場できなかった。昨年11月にようやく戦線復帰していたなか、またも離脱となってしまった。日本サッカー界がざわめいたこのニュースに、韓国メディアも続々と反応。『Xports News』は「日本中に