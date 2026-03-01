パソコン（PC）およびモバイル機器などを扱うASUS JAPAN（エイスース・ジャパン）は、「KOJIMA PRODUCTIONS（コジマプロダクション）」コラボレーションモデルのゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」などのゲーミング関連機器各種を、2026年3月6日に全国の家電量販店などで発売する。それに先だち、2月24日から予約受付を行っている。ヘッドセットやマウスなども同時発売同社のゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」