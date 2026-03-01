アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、ニューヨークでは先月28日、抗議デモが開かれました。ニューヨーク・タイムズスクエアで行われたデモでは、参加者がトランプ政権に対し「イランから手を引け」などと訴えました。デモ参加者「戦争と制裁を直ちに止めろ。アメリカ・全世界の圧倒的多数の人々がこの戦争に反対している」攻撃を非難する抗議デモは、首都ワシントンなど各地で行われたということです。