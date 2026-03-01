日本政府の対応です。イランや周辺国からの日本人の退避に向け準備を進めるほかG7外相電話会合で茂木外務大臣が「イランによる核兵器開発は決して許されない」などと日本の立場を説明しました。G7外相の電話会合は、午前7時からおよそ30分間、おこなわれました。アメリカ側からは最新の動向と今後の見通しの説明がおこなわれ、茂木外務大臣は、「イランによる核兵器開発は決して許されない」などと日本の立場を説明した他、「G7を