3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは1日、中日との壮行試合2試合を行った名古屋から、強化試合が開催される大阪に向けて移動した。名古屋駅では大谷翔平投手（31）らナインを一目見ようと、スマホを構える人で大混雑した。警察官を配置して規制線が貼られて、選手が新幹線に乗る動線を確保。警察官の「絶対に押さないで下さい。押さないで下さい」という声が飛んでいた。