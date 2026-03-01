ミラノ・コルティナオリンピック™で大けがを負いながらもスノーボード・ハーフパイプで7位入賞をした平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が、4大会連続となった大舞台を振り返り、ケガを負ったときの心境や裏側を明かした。【写真を見る】平野歩夢「生きるか死ぬか」大舞台のウラに“決死の覚悟”、次の4年は「さらに命がけ」ミラノ五輪終え感じた心境の変化連覇がかかった大会開幕の20日前。スイスで行われたW杯第5戦に出場し