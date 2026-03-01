株式会社SSK（エスエスケイ）は1日、WBSC（世界野球ソフトボール連盟）との公式サプライヤー契約を2033年までの長期で更新したことを発表した。昨年までと同様にプレミア12やワールドカップなどWBSC主催の国際野球大会でSSK社は公式試合球と審判用具を供給する。SSKとWBSCとのパートナーシップはIBAF（国際野球連盟）時代の1993年の審判用具からスタート。2015年にはグローバルパートナーシップを締結した。長年の契約期間で信