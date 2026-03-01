■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）東京マラソンが行われ、昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録を樹立した大迫傑（34、LI-NING）が2時間5分59秒（速報値）、日本勢トップの12位、フィニッシュ。41kmまで鈴木健吾（30、横浜市陸協）と新旧日本記録保持者の勝負となったが、大迫が41km付近で仕掛けてトップに立つとそのままゴールした。32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋202