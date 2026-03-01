シンガー・ソングライターの絢香（38）が1日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「我が家のワンコたち、アオとラキ。（このときラキは寝てたから写真はアオだけ）」とつづり始めた。「あっという間に14歳のシニア犬。目が見えにくくなったり、耳が聞こえづらくなったり。ほかにも少しずつ変化があって、ケアが必要なことも増えてきた。娘たちは生まれたときから、ずっと