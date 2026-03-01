■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）自身4度目のマラソンに挑んだ青山学院大OBでGMOインターネットグループの太田蒼生（23）が日本勢9位の31位でフィニッシュ。タイムは2時間10分07秒（速報値）。今大会は32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア競技大会の選考、27年10月に名古屋で開催されるロサンゼルス五輪代表選考会のMGC（マラソングランドチャンピオンシップ）の出場権もかけたレー